Groen eist aanpak Brandegems Ham 26 januari 2018

Groen Merelbeke vraagt dringend een duurzame aanpak van de Brandegems Ham. "Deze trage weg tussen de Gaversesteenweg en de Scheldedijk wordt veel gebruikt door recreanten, maar ook als dagelijkse woon-werkverbinding door heel wat fietsers. De weg ligt er schandelijk hobbelig bij", zegt Groen raadslid Marijke Pruyt. "We mogen dit helaas niet verharden aangezien de weg in de Scheldevallei ligt. Momenteel kunnen we enkel putten vullen. Dat gebeurt regelmatig. Er zijn nu een proefvakken opgevuld met ecologisch materiaal en we zullen bekijken met welke materiaal we dit definitief kunnen aanpakken", zegt schepen Pascal Rousseaux (CD&V). (DVL)