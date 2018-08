Gratis feest voor hond en baasjes 22 augustus 2018

Wellopet in Merelbeke viert op zondag 26 augustus haar tweede verjaardag met een feestje voor hondjes en hun baasjes, doorlopend en gratis aan Eurotuin in de Fraterstraat van 10 tot 18 uur. Er is Fun for kids met grime, gekke kapsels, maxi-spelen allerhande, ballonnen versieren en tekenwedstrijd, springkasteel, eendjes vissen.





Een fijne familiedag met meer dan 50 standhouders, organisaties en verenigingen met of voor dieren. Catering naar jouw wensen: klassiek en vegan; hapjes en drankjes worden voorzien. Gastoptreden en 'meet & greet' FC De Kampioenen (Loes Van den Heuvel en An Swartenbroeckx) en een rist speciale gasten: cosplayers Batman, Superman - Disney prinsessen - 501st Legion van Star Wars. Daarnaast zijn er demo's van speurhonden en op de speelweide en de dierenartsen geven jou een ganse dag rondleiding en uitleg en een panelgesprek met oa Michel Vandenbosch, Hermes Sanctorum, Anthony Godfroid en Herman Brusselmans.





Je kan terecht op een gratis fotoshoot van je huisdier en er is een goodiebag voor de eerste 500 bezoekers. (DVL)