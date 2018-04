Golf van inbraken 12 april 2018

De politie van Rhode-Schelde (Merelbeke, Melle, Oosterzele, Destelbergen) waarschuwt voor een inbrakengolf die de regio de voorbije weken teisterde. "Naast tal van effectieve inbraken waren er ook verschillende pogingen", laat de politie weten. De inbrekers hebben het vooral gemunt op juwelen, geld en elektronische apparaten. Dikwijls slaan ze een raam in of forceren ze de achterdeur. Ook tuinhuizen worden geviseerd om het werkmateriaal. De politie verwijst voor preventietips naar de website, www.lokalepolitie.be/5418. "Geef je huis een bewoonde indruk en laat geen waardevolle spullen liggen op zichtbare plekken", is een eerste goede raad. (OSG)