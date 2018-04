Golf van inbraken in BMW's 05 april 2018

De politie van Rhode-Schelde waarschuwt voor een golf aan autoinbraken in de zone. De dieven hebben het onder meer gemunt op gsm's, gps-toestellen, laptops, fototoestellen, zonnebrillen en airbags. Vooral de ingebouwde gps-toestellen in BMW's zijn populair, meldt de politie. De buit wordt meteen doorverkocht. De dieven slaan doorgaans een klein autoraampje in om de deur van binnenuit te kunnen openen. Daarom raadt de politie aan om altijd na te gaan of het kinderslot wel opgezet is. Er wordt ook aangeraden om geen waardevolle spullen in de wagen achter te laten. (OSG)