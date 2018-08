Gezocht: schoolgebouw 07 augustus 2018

De initiatiefgroep van De Avonturier is op zoek naar een geschikte locatie voor de oprichting van een ontwikkelingsgerichte Freinetschool in Merelbeke. "We zoeken ook nog heel wat mensen die interesse hebben om hun schouders mee onder het project te zetten. Ouders, toekomstige begeleiders, sympathisanten en sponsors die zich willen informeren of interesse hebben in de school, mogen ons zeker contacteren", meldt de groep. De school wil van start gaan in september 2019 en is nog op zoek naar een gebouw dat kan dienen als school. Op 11 augustus vind je een infostand op de 2de hands kinderbeurs in Bottelare en op 31 augustus op de avondmark van Merelbeke. Er is een infoavond op 18 september in GC 't Groenendal aan Brandegems Ham. Alle info op www.deavonturier.net. (DVL)