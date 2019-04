Georgine (104) is oudste inwoonster van Merelbeke Didier Verbaere

12 april 2019

12u29 0 Merelbeke In het Woon Zorg Centrum Lindeken in Merelbeke werd vrijdagochtend geklonken op de 104de verjaardag van Georgine Den Haese. Ze is de oudste inwoonster van de gemeente.

Georgine werd geboren in Merelbeke op 12 april 1915 als jongste dochter van Jules (Peet Juulka) Den Haese en Zulma Dermul (Moetje) in een kroostrijk gezin met 4 zussen en 9 broers. Ook zij werden allemaal eer dan 90 jaar oud. Een sterk geslacht dus.

Ze huwde na een zorgeloze jeugd met George Huyghe, een gewapend verzetsstrijder uit WOII. Hij riskeerde ook vaak zijn leven om melk en boter te smokkelen van de boeren naar de lijdende bevolking. Een riskante onderneming in die tijd. Samen kregen ze één zoon Jackie die helaas reeds overleden is. Ook zij hield van avontuur en snorde op een Indian motorfiets door het dorp. Ze hield een tijdlang café in Merelbeke en ook koken deed ze graag. Haar konijn met appelmoes en verse kroketten waren legendarisch in het gezin. Ondertussen heeft de kranige dame ook 2 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen die vaak bij haar over de vloer komen.