Gentse restaurantbaas redt zijn dorpscafé op het platteland Erik De Troyer

03 februari 2019

14u51 2 Merelbeke Nog voor de zomer heropent Afspanning Oud Munte in Merelbeke. Meer dan 200 jaar lang was dat het enige café in het dorpje Munte. Sinds enkele maanden is het echter gesloten. Restaurantuitbater Luc Van Oostende (62), bekend van café Theatre en het Pakhuis in Gent, zal zich over zijn dorpscafé ontfermen en start er meteen ook een restaurant.

“Oorsponkelijk wou ik hier enkel een eethuis van maken”, zegt Luc die al meer dan 25 jaar in de Gentse horeca vertoeft maar in Munte woont. “Ik voelde echter de druk van de andere Muntenaars om toch ook het oude café te heropenen, dus dat ga ik ook doen. Het blijft een bruin café maar we gaan het wel een beetje moderniseren. Aan de buitengevel mogen we niets veranderen omdat het in een beschermd dorpsgezicht gaat.”

Luc Van Oostende startte in 1998 eerst het Pakhuis en daarna Café Théatre in het gebouw de Gentse Opera. “Ik volgde 45 jaar geleden hotelschool in het Zwitserse Lausanne en in New York. Op mijn toppunt had ik 110 mensen die voor mij werkten en ik kende ze bijna allemaal bij naam. Dat ik dit pand kan uitbaten is eigenlijk wel een droom die uitkomt. Twaalf jaar geleden heb ik al eens geprobeerd om het pand te kopen maar toen is het afgesprongen. Daar had ik veel spijt van. Toen ik merkte dat het pand opnieuw te koop stond, wist ik dat ik niet mocht twijfelen. Immo Da Vinci heeft het pand aangekocht en ik zal het uitbaten.”

Afspanning Oud Munte was meer dan 200 jaar het dorpscafé van Munte. Oorspronkelijk was het een stopplaats waar ruiters hun paarden lieten drinken, onder andere van de postkoetsen. Het werd in 2018 overgenomen maar het liep mis waardoor het voor het eerst in lange tijd leeg kwam te staan.

“Zelf ga ik mij ontfermen over het restaurant”, zegt Luc. “We zullen er lekkere Frans-Belgische keuken serveren zonder al te veel poespas. Op de binnenkoer komt een luifel en terrasverwarming. Eigenlijk kunnen we met dit pand van de lente tot de herfst perfect buiten serveren. Ik voorzie 40 plaatsen binnen, niet te groot en niet te klein. Munte telt maar 900 inwoners maar hier gebeurt een heel jaar door bijzonder veel van rommelmarkten tot kaartingen. Bovendien is hier veel passage van fietsers en mountainbikers wat een belangrijke troef is. De volgende stap is nu medewerkers zoeken voor wanneer we in mei de deuren openen.”