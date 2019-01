Gemeenteraad Merelbeke legt de eed af Negen nieuwe raadsleden Didier Verbaere

11 januari 2019

21u31 0 Merelbeke In Merelbeke legde de nieuwe gemeenteraad vrijdagavond de eed af. Na een klacht van Groen en een vraag om hertelling op 20 november, verklaarde de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de klacht ongegrond en verklaarde de verkiezingen geldig in Merelbeke. Burgemeester Filip Thienpont (CD&V) legde de eed af als nieuwe burgemeester bij waarnemend Gouverneur Didier Tollenaere.

Verkozenen Isabel Thys (Groen), Els Sys (N-VA) en Hilde Goedertier (Open Vld) verzaakten aan hun mandaat en worden vervangen door partijgenoten Gerda De Backer, John De Vlaminck en André De Ruyck. Er legden 27 raadsleden de eed af. Nieuwkomers zijn Sara Waeytens en Roger De Moor voor CD&V, Daisy Poriau, Caroline Van Geyt, An-Sophie Mestdagh en David Verhaege voor Open Vld en Veerle Duportail, Pieter Verstraete en Gerda De Backer voor Groen.

Het nieuwe bestuur is een coalitie van CD&V onder leiding van burgemeester Filip Thienpont en Open Vld met eerste schepen Egbert Lachaert. Beide partijen behaalden acht zetels. Ook Bertrand Vrijens (Sp.a) stapt mee in de meerderheid en wordt voorzitter van de gemeenteraad. Zijn partij verloor één zetel in de raad en heeft ook geen schepenambt.

Egbert Lachaert wordt bevoegd voor Sport, Jeugd, Ouderenzorg, Juridische Zaken, Informatie en Communicatie en de allereerste schepen voor Burgerparticipatie Bij Open Vld is Daisy Poriau kersvers schepen. Zij volgt in de voetsporen van haar vader Dirk die de gemeentepolitiek vaarwel zei. Ze wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheidszorg, Gehandicaptenbeleid, Tewerkstelling, Seniorenbeleid en Toerisme. Ook Tim De Keukelaere en Luc Van Huffel worden schepenen voor Open Vld. Tim De Keukelaere behoudt Financiën, Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie, Markten, Milieu, Duurzaamheid, Land- en Tuinbouw en Afvalverwerking. Luc Van Huffel wordt bevoegd voor Mobiliteit, Cultuur, Personeelszaken en Vrijwilligers, ICT, Carnaval, Erfgoed en Bibliotheek.

Bij CD&V blijven Pascal Rousseaux en Isabella Van De Steene op post als schepen. Isabella als schepen van Onderwijs en Patrimonium en krijgt er Naschoolse Vorming en Internationale Samenwerking bij. Pascal Rousseaux behoudt Openbare Werken en Stedenbouw en krijgt ook nog Parken, Plantsoenen, Groendienst, Monumenten en Landschappen.

Merelbeke vaardigt ook de burgemeester en zeven gemeenteraadsleden af in de politieraad van de zone Rhode & Schelde. Dat worden Luc Van de Kerckhove en Linda Martens (CD&V), An-Sofie Mestdagh en David Verhaege (Open Vld), Stefaan Van Hecke (Groen), Bertrand Vrijens (Sp.a) en John De Vlaminck (N-VA). Kandidaat Pieter Verstraete (Groen) werd niet verkozen.

Groen fractievoorzitter Stefaan Van Hecke feliciteerde de nieuwe schepenen maar betreurde ook dat er een voorakkoord was en er geen nieuwe wind door het beleid mocht waaien. “We wachten nog steeds op jullie verkiezingsprogramma en het beleidsakkoord voor de komende jaren”, aldus Van Hecke. Ook N-VA beloofde een eerlijke maar doortastende oppositie.

In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zetelen naast voorzitter Daisy Poriau ook Monique Loeman en Rita Van Oostende (Open Vld), Tim Balcaen, Rosette Heynderickx en Claire Lescrauwaet (CD&V), Marijke Vindevoghel en Hendrik Franck (Groen) en Els Sys (N-VA). De installatie van de nieuwe gemeenteraad was meteen ook het eerste publieke optreden van voormalig gemeentesecretaris Kristof De Bel als waarnemend algemeen directeur.