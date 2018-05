Gemeente zoekt carnavalshal na brand 24 mei 2018

02u42 0

In de nacht van 26 op 27 april verwoestte een zware brand een hal in de Vijverwegel in Melle. Die hal bood onderdak aan acht carnavalsverenigingen van Merelbeke. Raadslid Stefaan Van Hecke (Groen) vroeg zich af hoe het nu verder moet. De gemeente huurt de getroffen loods. "Volgende dinsdag zoeken we samen met De Dzjakkers een oplossing. Op korte termijn willen we een loods in de buurt huren zodat er tegen 1 september opnieuw onderdak is voor de groepen. Na het aantreffen van een lijk gaan we ervan uit dat een heropbouw niet voor morgen zal zijn", zegt schepen Dirk Poriau (Open Vld). (DVL)