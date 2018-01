Gemeente steunt Statiegeldalliantie niet 25 januari 2018

Ook Merelbeke sluit zich niet aan bij de Statiegeldalliantie. Die ijvert voor het invoeren van statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Meer dan honderd organisaties, verenigingen en gemeentebesturen sloten zich reeds aan. "Het invoeren van statiegeld zou het zwerfvuil met 40 procent verminderen", weet raadslid Stefaan Van Hecke (Groen), die de motie aan de Vlaamse regering op de agenda van de gemeenteraad zette. De Vlaamse regering moet dit jaar de knoop over de invoering doorhakken. Schepen Dirk Poriau (Open Vld) wou echter niet toetreden tot deze alliantie. "We denken dat de invoering van statiegeld zeker een oplossing kan bieden. Maar dit gaat om een lobbygroep waarvan we de drijfveren niet kennen. We wensen als gemeente liever zelf onze stem te laten horen", weet schepen Dirk Poriau. Het bestuur van Merelbeke zal wel zijn steun voor de invoering van het statiegeld naar de Vlaamse Regering sturen. (DVL)