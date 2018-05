Gemeente kiest voor aanmeldsysteem voor scholen 25 mei 2018

Merelbeke sluit volgend schooljaar aan bij Meld je aan, het Gentse digitale aanmeldsysteem voor kleuter- en lager onderwijs. Op die manier kunnen kinderen in hun eigen buurt naar school en hoeft niet langer voor de schoolpoort gekampeerd worden. Inschrijven wordt ook makkelijker voor jonge gezinnen en scholen. Voorlopig is Merelbeke de enige gemeente in de rand die mee stapt in het Gentse systeem. Inwoners kunnen op die manier ook kiezen voor een school in Gent. De aanmeldperiode voor kinderen geboren in 2017 en wie van school wil veranderen, begint in februari 2019. Ouders kunnen dan inloggen op het digitale platform en hun schoolkeuze doorgeven. Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met de sociale mix in de buurt en de afstand tussen school en thuisadres of werkplek van de ouders. Er is voorrang voor kinderen met een broer of zus op dezelfde school en kinderen van personeelsleden. Je krijgt nooit een school toegewezen die je niet hebt aangeduid. (DVL)