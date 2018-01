Geluk bij een ongeluk op R4 02u42 0 Foto Dujardin Dankzij de verhoogde berm belandde de Range Rover niet in de Ringvaart.

Het werd een slechte start van het jaar voor een automobilist op de R4, richting Zelzate, ter hoogte van Merelbeke. Rond 11.45 uur gisteren kwam het tot een slippartij waarbij hij tegen een verhoogde berm reed en uiteindelijk tot stilstand kwam op het linkerrijvak. Niemand raakte gewond. De chauffeur had wel het geluk: zonder de verhoogde berm zou de wagen recht in de Ringvaart gereden zijn. De hulpdiensten kennen de plek maar al te goed. Bij hevige regen ligt er snel water op de baan en dat kan watergladheid veroorzaken. Er zijn in diezelfde bocht al vaak ongevallen gebeurd. Ooit kwam er een wagen ondanks de verhoogde berm in de Ringvaart terecht. Er was toch enige vertraging op de R4, maar tegen 12.30 uur was de baan vrijgemaakt. (DJG)