Gehoorschade van zestig procent en gebroken staartbeen BELAGERS KORPSCHEF RISKEREN ZES MAANDEN CEL JURGEN EECKHOUT

15 mei 2018

03u10 0 Merelbeke De belagers van korpschef Yves Asselman van de zone Rhode & Schelde riskeren zes maanden cel en 600 euro boete. De Merelbekenaar is 60% van zijn gehoor verloren na een vuistslag tijdens 'Bruisend Balegem.'

De gemoederen raakten in Balegem op 15 augustus 2016 helemaal verhit voor het optreden van Stan Van Samang. Een immense mensenmassa zakte af voor de populaire zanger, waarop de politie wijselijk besloot om het plein af te sluiten. "Hadden we er iedereen op gelaten, dan zouden de kinderen en mensen met een beperking vooraan geplet zijn", legt Asselman uit. Maar niet iedereen had begrip voor de maatregel. Ignace R. kon zich na drie eerdere pogingen niet meer houden en betrad toch de afgesloten feestzone. Een bewakingsagent werkte de man tegen de grond en hield hem in bedwang voor het oog van zijn vrouw en kinderen.





Burgerkledij

De korpschef, in burgerkledij maar wel met dienstkaart om de hals, kwam erbij om te bemiddelen. "Plots kreeg ik een harde slag langs achteren. Het voelde aan als een schop. Ik viel meteen op de grond, maar bleef ter plaatse omdat ik mijn team niet wilde achterlaten." Boosdoener was volgens Asselman en vijf collega's Koen S. "Daarna gingen die twee lopen, maar ze geraakten niet weg. Ze duwden dan maar een hek op mij, waardoor ik hard ten val kwam."





De gevolgen van het incident waren niet min. De korpschef kon ruim twee maanden niet werken. Zo brak hij bij de val met het hek zijn staartbeen en liep hij door de slag voor zestig procent gehoorschade aan zijn rechteroor op. "Ik moet nu noodgedwongen een gehoorapparaat dragen. Sinds het voorval heb ik ook last van oorsuizen (waardoor hij zijn muzikale hobby moest stop zetten, red.) en moet ik zelfs medicatie nemen omdat ik anders niet in slaap geraak. Het is echt zo jammer dat het tot een rechtszaak moest komen, want ik wilde het in der minne oplossen. Ik hoop nu vooral dat mijn kosten betaald worden."





Misverstand

Zijn belagers gaan voor de vrijspraak. Volgens S. lag een misverstand aan de basis van het incident. "Ik zag mijn beste vriend op de grond liggen en wilde hem uit die benarde situatie helpen. Ik heb Ignace weggetrokken en daarna is de korpschef op de grond beland. Ik heb hem geen slag gegeven. Het hek? Dat is gekanteld en heeft hij zelf over zich getrokken toen ik erop stond."





Ignace R. maakte gisteren van de afwezigheid van de korpschef gebruik om hem onder de gordel te slaan. Zo was Asselman volgens de man 'dronken' op het moment van de feiten, wat de rode kleur in zijn aangezicht zou moeten verklaren. De korpschef pikte die smaad niet en zal met zijn advocaat samenzitten voor eventuele verdere stappen. De rechter doet uitspraak in deze zaak op 11 juni.