Geen sporen van geweld op lijk in kraakpand 09 mei 2018

02u31 0

Een wetsdokter heeft geen aanwijzingen gevonden van een crimineel feit nadat hij het lijk onderzocht had dat vorige week dinsdag werd gevonden in een kraakpand in de Bosstraat in Schelderode. Het parket Oost-Vlaanderen sluit dus uit dat het slachtoffer met geweld is omgebracht. Verder onderzoek zal tot de precieze doodsoorzaak moeten leiden. De identiteit van het lichaam ligt nog niet vast. De politie bevestigt intussen dat ze al verschillende keren een interventie deden om krakers te verwijderen uit het vervallen pand, dat op de hoek van de Bosstraat en de Makkegemstraat ligt. (WSG)