Fraterstraat bezaaid met wijnflessen 25 mei 2018

02u55 0

De brug aan de Fraterstraat in Merelbeke lag gisterenmiddag rond 13 uur bezaaid met lege wijnflessen. "Over een afstand van 10 meter lagen de flessen verspreid op de brug, de politie moest de brug even afsluiten voor het verkeer", zegt Yves Asselman, korpschef bij politiezone Rhode-Schelde. "Het verkeer werd omgeleid terwijl de brandweer het wegdek weer vrijmaakte. Een vrachtwachtchauffeur was blijkbaar zijn laadklep vergeten vastmaken, met de gevolgen vandien." De brandweer kwam ter plaatse om het glas te ruimen. Met een bulldozer werd het in een container geschept. Tegen 13.30 uur was de brug vrijgemaakt en kon het verkeer weer door. Er was weinig hinder. (DJG)