Frans, een koorknaap van 91 uit Merelbeke Oudste zanger van het land al 85 jaar actief in koren Didier Verbaere

19 maart 2019

00u54 0 Merelbeke Er werd maandagavond weer duchtig gezongen tijdens de repetities van het vierstemmig gemengd koor Sint Pieterskoraal in Merelbeke. Maar het eerste lied was een verjaardagslied voor Frans Timmermans, een koorknaap van 91 jaar jong en al 85 jaar lang zanger. “De oudste koorzanger van het land”, zegt dirigent Léon Bernard Giot.

De dirigent is zeker van zijn stuk. Na een rondvraag bij verschillende koorfederaties werd nergens buiten Merelbeke een oudere koorzanger gevonden dan Frans Timmerman. Hij werd maandag 91 jaar en zingt sinds zijn 6de in allerlei koren. “Ik startte op school in Aalst bij het koor van het Sint-Maarten instituut. Ik was toen nog heel jong maar stak er bovenuit. Ik herinner me nog dat mijn moeder enkel wou komen luisteren naar een zangwedstrijd als ze zeker wist dat ik zou winnen. Ze kwam die dag niet, maar ik won wel”, lacht Frans. Later volgde Frans een opleiding zang aan de Academie in Aalst en hij zou tot zijn verhuis naar Merelbeke, twintig jaar later, bij het koor in Aalst blijven zingen.

Met de leeftijd veranderde zijn jongensachtige engelenstem in een heuse bariton-bas. Het handelsmerk van Frans in alle koren waar hij later aantrad. “Frans is altijd al een heel mooie man geweest, maar dat hij ook nog zo mooi kan zingen op zijn leeftijd is echt een uitzonderlijke kwaliteit. Het feit dat hij nooit zijn stem heeft geforceerd of beschadigd door te roepen of te kwelen, bewijst dat mooi zingen de mensen jong en gezond houdt”, zegt zijn dirigent Léon Bernard Giot. “Hij is mijn steun en toeverlaat bij de bassen in het koor. Een uitzonderlijke mooie en warme stem. In Frankrijk zegt men daartegen een ‘basse noble’, een edelbas. We kennen het woord niet in het Nederlands. Voor talenten als Frans zou men dit moeten uitvinden”, zegt Léon.

De repetitie startte maandagavond in de refter van het College in Merelbeke met een solo van Frans en een verjaardagslied door alle koorleden.

Daarna nam Frans zijn plaats weer in achteraan de groep, bij de bassen. “Ik heb altijd in klassieke koren gezongen en nauwelijks op de voorgrond. Enkel in mijn eigen groep, een octet, zing ik wel eens de eerste stem in Tsjechische kerstliederen. Een leuke bende waarmee we overal in Vlaanderen optreden”, zegt Frans. Beroeps is hij nooit willen worden. “Ik heb dankzij mijn beroep mijn stem kunnen sparen. Ik was bankdirecteur van een kantoor hier in Merelbeke en kon mijn energie tijdens de week sparen”, lacht Frans. “Zingen is een hobby en ik heb nooit ambities gehad om professioneel te zingen. Maar ze mogen me altijd eens vragen voor The Voice Senior. Wie weet breek ik nog eens door op mijn oude dag”, lacht de eeuwige koorknaap in Frans. “Ik blijf gewoon zingen tot mijn laatste adem”, besluit hij.