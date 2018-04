Francesca Vanthielen verduidelijkt De Klimaatzaak 20 april 2018

Francesca Vanthielen komt vandaag naar Merelbeke op de Dag van de Aarde om 'De Klimaatzaak' te duiden. Op de internationale Dag van de Aarde wordt het ongebreideld consumptiegedrag en de gevolgen ervan voor onze planeet onder de aandacht gebracht.





Toekomst vrijwaren

De vzw Klimaatzaak spande een rechtszaak aan tegen de Belgische Staat omdat ze vindt dat de Belgische overheden niet snel genoeg te werk gaan om onze duurzame toekomst te vrijwaren. Zo wil ze de overheden wijzen op hun verantwoordelijkheden. Mede-oprichtster Francesca Vanthielen vertelt wat die rechtszaak betekent voor ons en voor diegenen die de planeet van ons erven. De sessie gaat door in de Raadszaal van Merelbeke om 20 uur. Tickets aan 5 euro te koop in de bib, in het gemeentehuis, online of bij de dienst cultuur.





(DVL)