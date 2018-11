Floriaan Blond, Amber en Donker gelanceerd Didier Verbaere

25 november 2018

Merelbeke heeft drie nieuwe streekbieren. Brouwers Eric Bastiaen en Michael Swing lanceerden zondag Floriaan Blond, Amber en Donker in het ontmoetingscentrum in de wijk Flora. Enkele jaren geleden waren ze ook de bezielers achter het Curieuzeneuske op basis van Gentse cuberdon neusjes. “Toen was het nog een uit de hand gelopen cafégrap. Maar de biermicrobe was zo sterk dat ik op zoek ging naar nieuwe creaties”, lacht Eric. “Zowel de blonde, amberkleurige als de donkere Floriaan hebben een alcoholpercentage van 6,5 procent en hergisting op fles. De smaak is een pallet van mouten en aroma-hoppen. En de amberversie is gebaseerd op het moederbier van het Curieuzeneuske”, legt Eric uit. “De naam is een ode aan de wijk Flora”, besluit Eric.