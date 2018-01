Financiën Merelbeke ondermaats 02u35 0

Het meerjarenplan voor de gemeentelijke financiën van Merelbeke is een evenwicht tot 2020. De gemeente voorziet 92.000 euro extra investeringen in het containerpark en trekt 100.000 euro extra uit voor investeringen in de lokale economie. "Onder meer in de bewegwijzering naar lokale zaken en de industrieparken en enkele nieuwe acties", weet schepen Pascal Rousseaux. De verkoop van de site Hebbelinck in het centrum is verdaagd naar 2019 en er is ook geld voorzien voor extra bebossing. De oppositie van Groen hekelde het ontbreken voor de aanpak van de parkeer- en mobiliteitsproblemen in de laatste jaren. Ook de investeringen voor het betaalbaar wonen of een visie op de centrumrenovatie of het halen voor de klimaatdoelstellingen zijn volgens raadslid Stefaan Van Hecke ondermaats. Ook N-VA vindt de algemene financiële toestand van de gemeente zorgwekkend. "Met een schuldenlast van 43 miljoen euro hebben we meer schulden dan de jaarlijkse inkomsten. We stevenen af op een financiële crash", aldus raadslid Guido Mortier. (DVL)