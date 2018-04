Figaro roept dief op te betalen 28 april 2018

Een dievegge heeft donderdag een kaftankleedje gestolen uit kledingwinkel Figaro op de Hundelgemsesteenweg. De zaakvoerder zette 's avonds camerabeelden op Facebook: "Lieve dame, je bezocht mijn winkel, waarvoor dank. Je vergat 1 ding: deze mooie kaftan van Miss June betalen. Kom je dit morgenvroeg doen voor ik naar de politie ga? Oh ja, het ging om een stuk aan 50% korting". De dief heeft de oproep genegeerd. "We zijn naar de politie gestapt. We hebben al anonieme tips gekregen over de vrouw." Door de foto te plaatsen, begaat de zaakvoerder een inbreuk op de privacywetgeving. (JEW)