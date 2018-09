Fietsverbinding Langeweide krijgt opknapbeurt 03 september 2018

Merelbeke begint op 11 september met werken in de Langeweide. "De fietsverbinding door de Scheldevallei verkeert in slechte staat en het bestuur wil de weg op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier heraanleggen", klinkt het. Samen met het Agentschap Natuur en Bos werd een studie uitgevoerd. "Er werden drie proefvakken in verschillend materiaal aangelegd en die werden getest met een fietstocht door bewoners en de werkgroep mobiliteit", zegt schepen van mobiliteit Bertrand Vrijens. "We kiezen voor een verharding met porfiersteenslag. De verbeteringswerken kosten 90.000 euro en beginnen op 11 september", zegt schepen van openbare werken Pascal Rousseaux. De werken zullen twee weken duren. (DVL)