Fietssnelweg langs Ringvaart 28 februari 2018

De provincie Oost-Vlaanderen wil dit jaar nog werk maken van het vernieuwen van het fietspad tussen de R4 en de Fraterstraat in Merelbeke in het kader van de fietssnelweg F40 naar Gent. Het huidige fietspad is te smal en wordt over een lengte van 440 meter opengebroken en vervangen door een nieuw fietspad van 3 meter breedte in asfalt. De vergunningen werden aangevraagd. (DVL)