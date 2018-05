Fietser op autosnelweg 25 mei 2018

02u47 0

Hallucinant beeld gisterennamiddag op de E40 in Merelbeke. Verschillende bestuurders zagen een fietser op de rechterrijstrook. De politie werd verwittigd, maar de fietser was vrij snel weer verdwenen. "Het gebeurt jammer genoeg", klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. "Ze verlaten dan vaak de snelweg via de volgende afrit." (JEW)