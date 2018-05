Fietser gevallen in Kortemarkstraat 31 mei 2018

In de Kortemarkstraat in Torhout kwam de 36-jarige P.G. uit Merelbeke dinsdagavond ten val met zijn fiets toen hij richting centrum reed. Hoe dat gebeurde is onduidelijk. De man werd met lichte verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.