Enorme rookontwikkeling in Sint-Jozefstraat 01 maart 2018

03u01 1 Merelbeke De politie heeft gisterenavond de Sint-Jozefstraat in Merelbeke moeten afsluiten door een enorme rookontwikkeling.

Die rookontwikkeling kwam voort uit een woning door een brand. Op het moment van de brand was er volgens de brandweer niemand in het huis aanwezig. De politie kwam ter plaatse om de Sint-Jozefstraat af te sluiten.





De spuitgasten gingen de vlammen te lijf en hadden de brand al snel onder controle. Het huis liep aan de binnenkant wel wat schade op. Bij het ter perse gaan was het nog onduidelijk hoe de brand in het huis is kunnen ontstaan. Gewonden vielen er niet. (JEW)