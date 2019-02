Els Sys is nieuwe voorzitster N-VA Merelbeke Didier Verbaere

04 februari 2019

Els Sys is verkozen als nieuwe voorzitster van N-VA Merelbeke. Ook twaalf kandidaat-bestuursleden werden verkozen. Luc Depreitere, Ann Depuydt, Ivan Eeckhout, Vince Leeman, Alina Pelin, Sabrina Schollaert, Jeanine Van Belle, Sven Van Damme, Patrick Van Damme, Joris Van De Vyver, Dany Van Leeuw en Hans Zonnekeyn vormen voortaan het nieuwe bestuur. Aangevuld met de 5 mandatarissen die automatisch lid zijn van het bestuur. Dat zijn Rik De Vis, John De Vlaminck, Guido Mortier, Els Sys en Rosine Van Gysegem.

Ivan Eeckhout werd verkozen tot ondervoorzitter, Els Sys tot voorzitter. De voormalige directrice van basisschool Gilko werd vorig jaar stafmedewerker op de studiedienst van het OVSG (Onderwijskoepel Vlaamse Steden en Gemeenten en stapte in de gemeentepolitiek. Ze kreeg in oktober de 2de plaats op de lijst. Ze wil nu vooral een sterke inhoudelijke oppositie voeren in Merelbeke en nieuwe leden werven. Zelf zetelt ze in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.