Eerste steen voor tweede sporthal eindelijk gelegd 02 juni 2018

Tien jaar nadat de gemeenteraad in Merelbeke instemde met de bouw van een nieuwe en tweede sporthal, kon gisteren de eerste steen officieel worden gelegd.





Administratieve en andere problemen doorkruisten de planne, maar op 18 juni starten de werken op de werf. De nieuwe sporthal komt tussen de bestaande sporthal en het gemeentelijke zwembad Ter Wallen aan de Sportstraat. Er komt één gemeenschappelijk ingang voor de drie panden. De bouw zal 1,8 miljoen euro kosten. De zaal wordt 32 op 48 meter groot en biedt ook onderdak aan zes kleedkamers met douches, drie lokalen voor arbitrage, berging en technische ruimtes. De sportzaal zelf is groot genoeg voor een korfbal- of minivoetbalveld, drie volleybalvelden, drie tennisvelden of twaalf badmintonvelden op een elastische sportvloer. Er komt ook een staantribune. De bouw zal ongeveer één jaar in beslag nemen. (DVL)