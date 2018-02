Eerste spade bouw nieuw Cultuurhuis in de grond 05 februari 2018

02u32 0 Merelbeke In Merelbeke werd in aanwezigheid van Gouverneur Jan Briers zaterdag de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van een nieuw Cultuurhuis.

Eind 2019 moet het nieuwe culturele centrum de deuren open. "Er is een termijn van 220 dagen voor de ruwbouw en 120 dagen voor de afwerking en technieken voorzien. Als we geen onvoorziene obstakels tegenkomen, zal alles klaar zijn in december volgend jaar", weet architect Aldo De Beule van AnD Architecten. Het nieuwe Cultuurhuis krijgt een ruime polyvalente zaal waar plaats is voor 420 toeschouwers. Daarnaast komt een ruime foyer en een tentoonstellingsruimte die ook kan worden gebruikt voor recepties, lezingen en exposities. In de inkomhal komt de vrijetijdsbalie waar inwoners zich ook kunnen inschrijven voor sportkampen of speelpleinwerking. En er zijn vier lokalen voorzien voor workshops en ateliers. De werken starten vandaag en werden feestelijk gestart met optredens van inwoners en lokale artiesten en aan elkaar gepraat door Han Solo. (DVL)