Eerste SAVE label voor Merelbeke

19 december 2018



De gemeente Merelbeke heeft haar eerste SAVE Label gekregen van de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Het bestuur ondertekende in mei vorig jaar het SAVE charter (Samen Actief voor Veilig Verkeer) om mee te werken aan een verkeersveilige gemeente en onderschreef de 7 doelstellingen.

“Het afgelopen jaar hebben we knelpunten opgelost en een trage wegen kaart ontwikkeld. We leggen nachtbussen in tijdens de Gentse Feesten en zorgden voor veiligere schoolomgevingen. Er werden ook ledborden aangekocht om schoolomgevingen aan te duiden en bestuurders aan te manen om hun snelheid te minderen”, somt schepen Bertrand Vrijens (Sp.a) de actiepunten op. De gemeente promoot ook autodelen, organiseert de autoloze zondag en werkt nauw samen met de politie.

“Vorig jaar kochten we een tweede mobiele camera die ons in staat stelt om ook op plaatsen te controleren waar de flitswagen moeilijk kan staan”, zegt zonechef Yves Asselman. “Onze dienst slachtofferhulp telt ondertussen vier fulltime mensen. En we gaan dit volgend jaar uitbreiden met wijkvertrouwenspersonen. Zij geven feedback en steun aan slachtoffers van verkeersongevallen”, aldus de zonechef.