Eerste Ronde van Eurotuin 30 mei 2018

02u36 0 Merelbeke Voor het eerst organiseert Eurotuin- zaakvoerder Rudi De Kerpel een Ronde van Eurotuin op zondag 3 juni.

Eurotuin is een begrip bij tuinliefhebbers en mensen met groene vingers in Merelbeke. Maar de winkel(keten) heeft ook vestigingen in Deinze, Ophasselt en zelfs Roeselare. "We willen iedereen laten kennismaken met onze zaken op een sportieve en natuurvriendelijke manier op de fiets. We verzamelen op voorafbepaalde tijdstippen en rijden op eigen tempo naar één van de vier mogelijke bestemmingen. We doen dat uiteraard langs de mooiste wegen en paden die onze winkels met elkaar verbinden. Zo gaat een route door de Vlaamse Ardennen of via de mooie en veilige kanaalsweg", legt Rudi uit. Je kan kiezen tussen routes van 15 kilometer voor families, een Leieroute naar Deinze van 40 kilometer, een tocht van 70 kilometer door de Vlaamse Ardennen en een tour voor experten van 120 kilometer. De aftrap wordt gegeven door een Vlaamse wielerlegende en er is frisdrank en animatie onderweg voorzien. Bij aankomst worden de deelnemers vergast op attenties, muziek, kinderanimatie en barbecue. Deelname kost 5 euro of 15 euro met barbecue. Inschrijven kan via www.eurotuin.be/rondevanEurotuin (DVL)