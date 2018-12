Eerste blik in nieuw lokaal dienstencentrum De Merelaar Eerste nieuwbouw op nieuwe zorgsite Merelbeke opent de deuren Didier Verbaere

07 december 2018

14u27 0 Merelbeke Op de campus van het OCMW in Merelbeke opent zondag het nieuwe lokaal dienstencentrum De Merelaar de deuren. Het is de eerste nieuwbouw op de site aan de Poelstraat, waar ook een nieuw woonzorgcentrum wordt gebouwd.

“Het huidige dienstencentrum op de campus was veel te klein geworden voor alle cursussen, lessen en bezoekers van het sociaal restaurant en het gebouw was ook verouderd”, zegt OCMW-voorzitter Egbert Lachaert (Open Vld) tijdens een rondleiding door het nieuwe en moderne gebouw met veel lichtinval. Alle leslokalen werden uitgerust met technische hulpmiddelen zoals projectie en wifi. Het hele gebouw is rolstoelvriendelijk en de cafetaria verdubbelde in capaciteit tot 85 zitplaatsen.

De houten constructie geeft binnenin een warme sfeer. De Merelaar moet dan ook een thuis worden voor alle senioren. “Maar ook voor de hele gemeente. Scholen en verengingen kunnen eveneens gebruik maken van de lokalen voor vergaderingen of activiteiten”, benadrukt Egbert. “Er is ook een volledig ingerichte keuken voor het sociaal restaurant, voor workshops en voor eetfestijnen van verenigingen.”

Zorglokaal

Op de eerste verdieping is een grote polyvalente zaal voor activiteiten, maar ook een zorglokaal. Hier kunnen de thuiszorgdienst of kinesisten verzorging geven aan de bezoekers. Dat laat de mensen ook toe om langer zelfstandig thuis te wonen. De Merelaar wil een volwaardige schakel worden tussen de thuiszorg, het dagverzorgingscentrum en in een later stadium assistentiewoning of woonzorgcentrum.

“Momenteel worden buiten de nieuwe petanquebanen aangelegd. En de OCMW-raad stemde zopas ook in met de aankoop van een riksja zodat senioren tochtjes kunnen ondernemen”, vertelt Egbert. De Merelaar biedt ook onderdak aan de Minder Mobielen Centrale en vanaf het voorjaar zal er ook een maatschappelijk werkster te consulteren zijn.

Op zondag 9 december verwelkomt het lokaal dienstencentrum iedereen van 10 tot 17 uur in de nieuwbouw aan de Poelstraat. Er is een aperitiefconcert met Queenwood van 10.30 tot 11.30 uur, accordeonist Etienne Duvilliers brengt doorlopend leuke deuntjes, verschillende initiatieven en diensten leggen hun werking uit via een stand en er zijn hapjes en drankjes.