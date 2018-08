E40 deels afgesloten 28 augustus 2018

De rechterrijstrook van de E40 in Merelbeke richting Brussel is vanaf dinsdag 28 augustus van 9 tot 16 uur niet beschikbaar voor het verkeer door werken. Afhankelijk van de voortgangen de weersomstandigheden duren de werken enkele dagen tot maximaal één week. Voor de avondspits zullen er weer drie versmalde rijstroken beschikbaar zijn. Alle info over de werf op www.wegenenverkeer.be/Merelbeke (DVL)