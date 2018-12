Dringende herstelling Fraterstraat op 13 december Didier Verbaere

12 december 2018

20u11 2

Op donderdag 13 december wordt een verzakking hersteld in de Fraterstraat ter hoogte van de Ginstdreef. Er is geen hinder voor fietsers. Auto’s moeten over versmalde rijstroken. Het is ook verboden om stil te staan op de parkeerstrook aan de overzijde van de werken. Bij gunstige weersomstandigheden duren de werken slechts 1 dag.