Dierendokters 24/7: unieke blik achter de schermen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent Filmploeg volgde zes weken lang studenten in Merelbeke Didier Verbaere

11 april 2019

12u05 11 Merelbeke Eén en productiehuis 100.000Volts.TV hebben hun camera’s geïnstalleerd in de faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit Gent in Merelbeke. In Dierendokters 24/7 registreren de makers van de succesvolle documentaire reeksen Spoed 24/7en Kinderziekenhuis 24/7 elf weken lang het leven in en rond de faculteit Diergeneeskunde die tot de wereldtop behoort. En dit vanaf donderdag 25 april om 20.40 uur op Eén.

Dierendokters 24/7 toont niet alleen het wel en wee van grote en kleine dieren en hun baasjes, maar volgt ook de studenten en artsen tijdens lessen, practicums en examens. Het resultaat is een bijzondere mix van humoristische, spannende en emotionele verhalen in een boeiende en ongeziene wereld.

Ontroerende verhalen

Net als in Spoed 24/7 registreren verschillende vaste camera’s alles vanaf een afstand. Dierendokters 24/7 volgt de grote en kleine verhalen van onder andere paarden, runderen, geiten, honden, katten, kippen, schildpadden, hagedissen, slangen en van hun baasjes. De reeks toont ook de realiteit waarmee professoren, dierenartsen, technische medewerkers en studenten op de faculteit Diergeneeskunde dag in dag uit te maken krijgen. Er werd gefilmd op verschillende locaties, in opnameboxen, operatiekwartieren, onderzoekskamers, hospitalisatieruimte, wachtkamers, leslokalen, de varkenscampus en tal van stallen.

De faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke is voor veel dieren de laatste kans. Een dier komt er meestal pas terecht wanneer een dierenarts alle mogelijkheden heeft uitgeput om te helpen. Ook als het minder goed gaat, tonen de camera’s de soms onverbiddelijke realiteit.

Unieke locatie

Zes weken lang filmde Dierendokters 24/7 in de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent in Merelbeke. Jaarlijks worden er ongeveer 20.000 dieren behandeld in de 50.000 m² stallen en klinieken. Bijna 2.000 studenten, waarvan meer dan een kwart uit het buitenland komt, volgen er de zware opleiding tot dierenarts. Ook de dieren komen soms van ver. Dat is niet verwonderlijk, want de faculteit heeft een uitmuntende reputatie. De opleiding diergeneeskunde van de Universiteit Gent belandde in 2018 voor het tweede jaar op rij op nummer één in de Shanghai Ranking of Academic Subjects.

“Dierendokters 24/7 zorgt ervoor dat het grote publiek écht achter de schermen van onze faculteit kan kijken. Het is goed dat alle aspecten van de opleiding diergeneeskunde in deze reeks aan bod komen. We verzorgen immers niet enkel dieren van klein tot groot maar geven ook les aan meer dan duizend studenten. Tezelfdertijd doen we aan toponderzoek waardoor we sinds twee jaar de nummer 1 van de wereld zijn op de Shanghai Ranking. We kijken terug op een hechte en professionele samenwerking. We zijn dan ook fier op het eindresultaat.” Prof. dr. Frank Gasthuys, decaan faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent

Eerste aflevering op 25 april

In de eerste aflevering op 25 april staat er voor de studenten van het eerste masterjaar een les ‘klinisch onderzoek van het rund’ op het programma. Ze mogen Peter de os onderzoeken. Maar Peter is niet zomaar een rund… Merrie Electra en haar veulen worden vanuit Noord-Frankrijk naar de faculteit gebracht. De merrie is erg vermagerd, en ook het veulen ziet er zwak uit. Oscar is een piepkleine Chihuahua die amper 1 kilo weegt: nét voldoende voor de hartoperatie die hij nodig heeft.