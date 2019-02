Dierenbeul schiet met hagelgeweer op vosje Jeffrey Dujardin

10 februari 2019

19u06 176 Merelbeke Bij Het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Merelbeke werd gisteren een vos binnengebracht. “In eerste instantie dachten we dat het dier aangereden was”, zegt VOC-verantwoordelijke Nick De Meulemeester. Naar verder onderzoek bleek het dier met hagel beschoten. “Zeer onrespectvol om het dier zo te doen lijden.”

Het vosje werd zaterdag binnengebracht bij het VOC. “In eerste instantie dachten dat het dier aangereden was”, zegt Nick. “Hij had twee verlamde achterpoten en een wonde op de rug. Bij nader onderzoek door onze dierenarts Inge Thas en röntgenfoto’s bleek dat de vos beschoten was met een hagelgeweer. Een loodbolletje dat het ruggenmerg geraakt had was de oorzaak van de verlamming. Met heel veel spijt in het hart konden we niet anders dan het dier te laten inslapen. Wanneer hagelgeweren dieren raken kan het dier nog dagen, weken, maanden ronldopen met hagel in het lichaam vooraleer het sterft. Wij vinden het zeer onrespectvol om een dier zo te doen lijden.”

Nick wil ook de nadruk leggen op het feit dat het niet aan de mens is om wilde dieren te beginnen reguleren. “Enkel het voedselaanbod en ziektes reguleren een soort. Als je uw kippen wil beschermen, moet je een goede ren maken. We moeten respect hebben voor de natuur en de wilde fauna en flora die we nog hebben.”