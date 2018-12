De Heide viert 40ste verjaardag in nieuwe cafetaria Didier Verbaere

01 december 2018

15u15 0 Merelbeke De vzw De Heide in Merelbeke vierde vrijdag haar 40ste verjaardag met de officiële opening van een nieuwe cafetaria voor haar bewoners en personeel. De Heide is een centrum voor personen met een beperking.

Het initiatief startte als een centrum voor kortverblijf in 1978 en evolueerde naar een instelling met 40 bedden voor kort en langverblijf. In 1983 kwam daar een ergo- en hydrotherapie afdeling bij en tien jaar later weden 16 bungalows gebouwd waar de bewoners zelfstandig kunnen wonen met hulp van dienstverlening. Halfweg 2000 startte een trainingshuis en een arbeidszorgatelier op om mensen te begeleiden naar zelfstandig wonen.

Later werden nog zes extra bungalows gebouwd en kwam er een dienstenchequebedrijf bij. Begin 2009 werd een dagactiviteiten atelier opgestart en nam De Heide de pastorij van Lemberge erbij als woonunit. Toen opende ook To Walk again er een sportcentrum. In een vierkantshoeve werd de Zorgsite Molenhoeve ingericht en de Heide is ondertussen ook initiatiefnemer van de netwerkorganisatie Zorgdorpen. In 2015 werd ook De Ceder in Deinze onder de vleugels genomen.