Daisy Poriau meteen schepen en Voorzitter Comité Sociale Dienst Merelbeke In de voetsporen van vader Dirk Didier Verbaere

26 december 2018

13u39 0 Merelbeke Nieuwkomer in de politiek Daisy Poriau (35) wordt in Merelbeke meteen voorzitter van het Comité Sociale Dienst. Ze wordt toegevoegd aan het nieuwe schepencollege. Daisy Poriau (Open Vld) wordt bevoegd voor sociaal beleid, armoedebestrijdiging, OCMW-materies, gezondheidszorg, gehandicaptenbeleid, tewerkstelling, seniorenbeleid en toerisme en volgt haar vader Dirk op na zijn afscheid als schepen.

Dat is opmerkelijk want Daisy kwam in oktober voor de eerste maal op tijdens de verkiezingen en trad zo in de voetsporen van haar vader en schepen Dirk. Hij was geen kandidaat meer en gaf na 30 jaar lokale politiek de fakkel door aan zijn dochter. Dirk was 18 jaar lang onafgebroken schepen in Merelbeke. “Ik kreeg de politieke microbe met de paplepel mee en heb enorm veel goesting om Merelbeke mee te besturen”, wist nieuwkomer Daisy bij de lijstvoorstelling in juni. Ze behaalde als lijstduwer 523 stemmen en meteen de 5de beste score in haar partij.

Open Vld werd tijdens de verkiezingen met een winst van 5 procent en 2 zetels de tweede grootste partij van Merelbeke en strandde op 0,3 procent van CD&V die met 27,1 procent de grootste blijft. Filip Thienpont heeft ondertussen de eed afgelegd als burgemeester.

Huidig OCMW voorzitter Egbert Lachaert wordt eerste schepen en krijgt de bevoegdheden sport, jeugd, ouderenzorg, juridische zaken, informatie en communicatie en als allereerste schepen bevoegd voor ‘burgerparticipatie’.

Huidig schepen Tim De Keukelaere wordt derde schepen en behoudt zijn huidige bevoegdheden financiën, ruimtelijke ordening, lokale economie en markten, milieu en duurzaamheid, land- en tuinbouw en daaraan wordt afvalverwerking toegevoegd. Gemeenteraad voorzitter Luc Van Huffel wordt ook terug schepen. Hij krijgt mobiliteit, cultuur, personeelszaken en vrijwilligers, ICT, carnaval, erfgoed en de bibliotheek.

CD&V heeft naast burgemeester Filip Thienpont ook twee schepenen in het nieuwe bestuur. Afgaande op de resultaten van de verkiezingen blijven Pascal Rousseaux en Isabelle Van De Steene in functie als schepen. Pascal is schepen van jeugd, stedenbouw en openbare werken. Isabelle beheert het patrimonium, onderwijs, huisvesting en gelijke kansen.

Ook Sp.a stapt mee in het bestuur. Bertrand Vrijens wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.