Cursus zelfverdediging 08 augustus 2018

02u49 0 Merelbeke Op 1 september begint in Merelbeke een nieuwe cursus zelfverdediging.

In de cursus zelfverdediging leer je jezelf verdedigen in ongewenste situaties. De lessen Krav Maga zijn opgesplitst in twee groepen : van 12 tot 16 jaar en van 16 tot 99 jaar oud. De lessen gaan door op zaterdag van 9 tot 10 uur voor de jeugd.





Voor volwassenen gaan de lessen door van 10 tot 11 uur op zaterdag en op dinsdag van 19 tot 21 uur. Info op www.kravmagamerelbeke.com. (DVL)