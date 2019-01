Creatieve taartenbakkers gezocht voor Tarte Matinee Didier Verbaere

29 januari 2019

14u12 2

In Merelbeke gaan de Dienst Cultuur, vzw zevensprong en Fluxlab van het Atheneum op zoek naar de meest creatieve (amateur) bakker van de gemeente naar aanleiding van Tarte Matinee. Tarte Matinee op zondag 10 februari is een zinnenprikkelende dag voor jong en oud. Muziek, woord, dans en beeldende kunst ontmoeten elkaar in een interactief programma voor alle leeftijden met tal van klasconcerten met piano, gitaar, sax, accordeon, fluit en workshops.

“Geen Tarte Matinee zonder taart. Op een dag waarop creatief Merelbeke naar buiten komt, gaan we op zoek naar bakkers en amateurbakkers die hun zoete creaties willen voorleggen aan onze jury met Anne-Marie Van Exter (Bake-Off - seizoen 1), Karen Bogaert (A Piece of K) en Filip D’Hoore (Timelab). Je kan deelnemen met taarten in alle smaken, vormen en kleuren. Originaliteit en smaak zijn de doorslaggevende criteria voor onze jury”, zegt Pascal Vanhoecke van het Atheneum. “Uit alle deelnemers kiezen we de drie lekkerste taarten, die in de bloemetjes worden gezet met een waardevol prijzenpakket van de dienst cultuur, FluxLab en vzw Zevensprong. De prijsuitreiking vindt plaats op Tarte Matinee om 14 uur op het Groot Podium. De ingrediënten van elke deelnemende taart worden terugbetaald. Hou je bonnetjes dus zeker bij”, aldus Pascal.

Deelnemen kan door een berichtje te sturen naar pascal@fluxlab.be of via 0499/94.69.70. Je deelnemende taart indienen kan tijdens Tarte Matinee tussen 10 en 12 uur aan get onthaal bij Nathalie De Timmerman.