Conciërges blussen brand in ILVO 21 april 2018

Twee conciërges hebben zelf een brand in een loods van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) aan de Burgemeester Van Gansbergenlaan in Merelbeke onder controle gekregen. Daar was een machine bij het opladen beginnen branden.





Het brandalarm trad in werking en de twee conciërges die op het terrein wonen schoten meteen in actie. "Ze hebben de procedures gevolgd en zijn zelf al beginnen blussen in afwachting van de brandweer", duidt woordvoerster van het ILVO Greet Riebbels.





De brandweer koelde het toestel af. De conciërges werden ter controle naar het ziekenhuis gestuurd, maar ze bleken kerngezond. "Dankzij hen is erger voorkomen", aldus Riebbels. "Het toestel is wel vernield. Het is een apparaat dat we zelf gemaakt hebben. We zullen het moeten repareren of opnieuw maken." (WSG)