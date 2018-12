Commissaris Alain Remue (Cel Vermiste Personen) gehuldigd als Commandeur in Orde van Belgisch Kruis “Het is beter om slecht nieuws te brengen over vermiste geliefden, dan helemaal geen nieuws” Sam Ooghe

01 december 2018

14u13 0 Merelbeke Alain Remue uit Merelbeke, het diensthoofd van de Cel Vermiste Personen bij de federale politie, is vandaag gehuldigd als Commandeur in de Orde van het Belgisch Kruis. Een bijzonder zeldzame onderscheiding, uit erkentelijkheid voor de vele jaren die de commissaris al besteedde aan het zoeken naar vermiste personen. “Dit doet iets met een mens.”

Het was deze voormiddag verzamelen geblazen in het gemeentehuis van Merelbeke, voor een belangrijk evenement van de vereniging met wellicht de langste naam van het land. De ‘Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België voor daden van moed, zelfopoffering en menslievendheid’, overhandigde er een zeldzame onderscheiding aan een even uitzonderlijk man: Alain Remue (58), ambassadeur van Merelbeke en diensthoofd van de Cel Vermiste Personen.

Dat nooit meer

Die Cel stampte Remue in 1995 zelf mee uit de grond in volle Dutroux-crisis, vertelde hij deze voormiddag aan de aanwezigen. Een periode van onzekerheid en druk, waarin heel het land op zoek was naar zes meisjes. Uiteindelijk zou de politie, met steun van de Cel, Laetitia Delhez en Sabine Dardenne levend aantreffen in een kelder in Marcinelle, en ontplofte de zaak-Dutroux. “Hopelijk dat nooit meer, dachten we, in de nasleep”, herinnert Remue zich.

“Maar nu ik na 23 jaar terugkijk, moet ik vaststellen dat er toch nog gelijkaardige zaken de revue gepasseerd zijn. Van een ander kaliber, maar wel van dezelfde aard.” Remue noemt András Pándy, Fourniret, Ronald Janssen, Abdallah Ait-Oud. “Maar slechts twee procent van de verdwijningen kennen een criminele oorsprong”, gaat Remue door. “We focussen bijvoorbeeld meer en meer op vermiste dementiepatiënten. Al is wel zo dat er om de zoveel tijd een criminele verdwijning gebeurt met een jong persoon. Vijf Gentse Feesten geleden nog, verdween Aurore. Het is uitzonderlijk, maar het gebeurt. Daarom moeten we alert blijven. Zeker omdat de daders niet meteen herkenbaar zijn - het staat niet op die mensen hun voorhoofd geschreven.”

Steun van gezin

Alain Remue levert emotioneel zwaar werk. “Gelukkig kan ik de knop snel omdraaien”, zegt hij. “Al lig ik van sommige zaken natuurlijk wakker. Voor ons is een kind niet vinden frustrerend op professioneel vlak. Maar voor familie en naasten is het pure horror.” Het is soms beter om slecht nieuws te brengen over vermiste geliefden, dan helemaal geen nieuws, klink het. “In het begin van mijn loopbaan vond ik dat flauwekul. Maar het is waar, hoe raar het ook klinkt. Het is zo belangrijk om antwoorden te geven, ook al willen sommige mensen het niet horen.”

Zijn werk kan Remue nooit alleen, blijft hij benadrukken. Vandaag werd ook zijn gezin in de bloemetjes gezet: echtgenote Kristien, en kinderen Eva en Robin. “Het is niet elke dag gemakkelijk”, zegt Remue. “Ik ben niet altijd thuis, maar van mijn gezin krijg ik de volle steun. Het is geen job die je ‘een beetje’ kan doen, dus dat is nodig. Ik vind het super dat mijn gezin ook betrokken wordt. Zonder hen lukt het niet. Een dag als vandaag, dat doet iets met een mens. Of ik verrast was toen ik het nieuws te horen kreeg? Ja, zeker. Zoiets toont weer waarom we het doen: om de families antwoorden te geven. Dát is ons werk.”

Remue bedankte ook uitdrukkelijk zijn team, en zegt dat hij nog lang niet klaar is. “Gelukkig maar", zegt korpschef Yves Asselman van de PZ Rhode-Schelde. “Alain is een van de meest gedreven en gepassioneerde mensen die ik ken. Ongezien is het. Hij heeft zijn medaille driehonderd procent verdiend.”