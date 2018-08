CD&V wil gezinsbelastingen verlagen 30 augustus 2018

02u42 0

CD&V Merelbeke heeft haar campagne afgetrapt en de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Lijstrekker is burgemeester Filip Thienpont (51). Zijn partij maakst sinds 2007 deel uit van de meerderheid en Filip ambieert een derde ambtstermijn. Schepenen Isabella Van De Steene en Pascal Rousseaux staan op twee en drie. Schepen Luc Eeckhout uit Munte staat op de voorlaatste plaats voor lijstduwer Sara Waeytens. Zij is secretaris van de afdeling en zetelde drie jaar in het OCMW-bestuur. Ook alle andere raadsleden uit gemeente en OCMW-raad staan opnieuw op de lijst, met uitzonderin va nLuc Eeckhout uit Bottelare die zijn mandaat ter beschikking stelt. Negen kandidaten zijn nieuw, Preben Leroy (20) is de jongste kandidaat. "Onze ploeg trekt naar de kiezer met een duidelijke boodschap. De gemeente is goed bestuurd en dat willen we behouden. Maar er zijn ook uitdagingen voor een betere mobiliteit, meer open ruimte, de oprukkende verstedelijking aanpakken en buitengebieden vrijwaren van hoogbouw. En we willen de gezinsbelasting verlagen", meldt de partij. (DVL)