Carnavalisten verhuizen onder politiebegeleiding naar nieuwe werkhal Didier Verbaere

17 november 2018

17u05 0 Merelbeke In een indrukwekkend konvooi van 15 half ontmantelde en afgebroken praalwagens en 20 auto’s verlieten de Carnavalisten van Merelbeke zaterdagnamiddag hun vaste stek aan de Vijverwegel in Melle.

Onder politiebegeleiding reden ze, dwars door alle rode lichten heen, met hun hele hebben en houden naar hun nieuwe stek aan de Gaversesteenweg in Schelderode. Daar krijgen ze een tijdelijk onderkomen in de hallen van het bedrijf Van De Cauter. De werkplaats in de Vijverwegel raakte zwaar beschadigd bij een zware brand in april dit jaar en waren onbruikbaar. “De verhuis is slechts een tijdelijke oplossing. Er loopt een bouwvergunning en de loods Van De Cauter wordt volgend jaar afgebroken. Maar de eigenaar stelt ze ter beschikking tot 31 mei. Het huidige carnavalsseizoen is dus gered maar we blijven samen met de gemeente zoeken naar een permanente en definitieve oplossing. Maar betaalbare loodsen van 1500 vierkante meter zijn niet makkelijk te vinden”, klonk het. De verhuis naar Schelderode verliep wel zonder problemen.