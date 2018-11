Carnavalisten Merelbeke krijgen nieuwe werkhal in Schelderode Didier Verbaere

11 november 2018

De Carnavalisten van Merelbeke kunnen hun intrek nemen in de hallen Van De Cauter in Schelderode. Hierdoor is er een oplossing gevonden voor de huidige werkplaats in de Vijverwegel, die eind april volledig verwoest werd bij een brand. Afscheidnemend schepen Dirk Poriau (Open Vld) kon de sleutels overhandigen tijdens de opening van Carnaval in Merelbeke zaterdagavond.