Carnaval in nieuw kleedje 07 maart 2018

Dit weekend viert Merelbeke voor de 52ste keer carnaval. Vrijdag 9 maart trekken de kinderen van alle basisscholen door de straten. Zaterdag is er de ludieke machtsoverdracht aan Prinses Annedadde I en haar adjudant Wadde in het gemeentehuis. Het avondbal werd in een nieuw kleedje gestoken en wordt het verkleed bal #CaBal met een moderne inkleding van de Gemeentehallen, spectaculaire belichting en visuele effecten en een aantal leuke verrassingen voor de feestvierders. Op zondag trekt de 52ste stoet door de verkeersvrije centrumstraten. Na twee jaar komt de stoet terug aan in het centrum. Op maandag is er de popverbranding op een nieuwe locatie aan de parking van de sporthal. (DVL)