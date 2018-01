Campagne zone 30 02u51 0

Mey de campagne 'MRLBK. ZKT. M./V./X. < 30 KM/U.' gaat Merelbeke op zoek naar bestuurders die zich aan de snelheidsbeperking houden in een zone 30. Inwoners worden gevraagd zelf te strijden voor een veiligere straat. Dat kan door een groot gevelbord aan het raam te bevestigen of een affiche op te hangen. Zo worden snelheidsduivels op een ludieke manier aangemaand trager te rijden. Ook burgers kunnen mee op zoek gaan naar goede chauffeurs door hun eigen naam te noteren op het gevelbord of de affiche. De gevelborden en affiches worden verspreid via de verschillende bewonersplatformen en de Werkgroep Mobiliteit Merelbeke en aan het onthaal van het gemeentehuis. Je kan de affiches ook downloaden op de gemeentelijke website. (DVL)