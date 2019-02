Buurman komt tussen in echtelijke ruzie en deelt in de brokken JDG

20 februari 2019

14u06 1 Merelbeke Twee mannen uit Merelbeke stonden woensdag terecht in de correctionele rechtbank in Gent. Eén van twee heren had het aan de stok gekregen met zijn vriendin. Hij benaderde haar fysiek, waarna de buurman tussenbeide kwam.

De veertiger uit Merelbeke ontkent de feiten niet, en stelt dat hij die avond emotioneel reageerde omdat zijn vriendin hem wou verlaten. Hij zou haar wel niét geslagen hebben. “Ik kwam thuis van de voetbal. Normaal ging ze meegaan, maar ze had mij laten zitten. Ik had ook een paar pintjes op, maar het had niet mogen gebeuren.”

“Ik ben naar binnen gegaan en heb gezegd dat het wel eens gedaan mocht zijn”, klinkt het bij de buurman. Volgens hem kwam het wel meer tot (fysiek) geweld bij het koppel. “Hij maakte ‘een beweging‘ in de richting van zijn vriendin, waarna ik een keer of twee in zijn gezicht heb geslagen.”

De heren riskeren nu allebei een celstraf tot zes maanden voor slagen en verwondingen. Beide heren vragen een opschorting van de straf.