Burgemeester Thienpont wil derde ambtstermijn 20 januari 2018

Burgemeester Filip Thienpont (50) werd door CD&V voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Thienpont is burgemeester sinds 2006 en wil er een derde termijn bijdoen. In 2006 leidde hij in kartel met N-VA een coalitie met sp.a en Open Vld en sinds 2012 enkel met deze laatste twee. "We willen de bestuurlijke stabiliteit bestendigen", zegt plaatselijk CD&V-voorzitter Dirk Boterberg. (DVL)