Bruegel-tekening van Urbanus brengt 2800 euro op voor assistentiehonden Merelbeke Didier Verbaere

05 april 2019

14u07 0 Merelbeke De Urbanus-versie van “De Parabel der Blinden” van Pieter Bruegel is geveild voor een bedrag van 2800 euro. De opbrengst gaat integraal naar Hachiko uit Merelbeke, een vereniging die assistentiehonden opleidt.

2019 is het Bruegeljaar. De bekende schilder was jarenlang actief in Brussel en het Pajottenland. Een mooi voorbeeld daarvan is het schilderij “De Parabel der Blinden”. Bruegel schilderde daarop het kerkje van Sint-Anna-Pede en de pedebeek. Geen onbekende plek voor Pajottenlander Urbanus. Hij groeide op in buurdorpje Sint-Gertrudis-Pede en speelde als kind vaak in de beek. Op vraag van Radio 2 Vlaams-Brabant maakte Urbanus zijn eigen versie van het schilderij. De tekening werd te koop aangeboden en verandert nu van eigenaar voor 2802 euro. De Tollembeekse komiek is opgetogen over de opbrengst: “Waaw zoveel? Ik stuik hier bijna in de beek van het verschieten. Daarmee kunnen ze bij Hachiko zeker voor elke hond een veggieburger kopen”, lacht Urbanus.

Onschatbare waarde

De vereniging is in de wolken met de opbrengst van de veiling via veilingwebsite Catawiki. “Sinds Urbanus peter is geworden van één van onze hulphonden, heeft hij zich al verschillende keren ingezet voor ons. We zijn hem daar heel dankbaar voor. De actie heeft niet alleen een zeer mooi bedrag opgebracht, maar het heeft onze organisatie alweer in de spotlights gezet. En dat is van onschatbare waarde”, aldus Mark van Gelder van Hachiko.