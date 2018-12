Brasserie Picasso sluit de deuren Didier Verbaere

07 december 2018

Brasserie Picasso in de Fraterstraat in Merelbeke sluit zondag 9 december om 17 uur de deuren. Na 14 jaar stoppen Katharina en haar team er om verschillende redenen mee. “Ik sukkel met een dubbele hernia en de jongste jaren was het ook steeds lastiger om personeel te vinden”, zegt Katharina. Ze wil iedereen bedanken voor het jarenlange vertrouwen en het begrip. “Een overnemer is er voorlopig nog niet, maar de zaak wordt wel te huur gezet.”